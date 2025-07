F1: Crise na Mercedes? Reunião de emergência antes do GP da Hungria

George Russell e Kimi Antonelli foram convocados para uma reunião de emergência na sede da Mercedes em Brackley antes do Grande Prémio da Hungria, após um fim de semana dececionante na Bélgica. Embora Russell tenha terminado em quinto, a equipa demonstrou clara perda de competitividade, com ambos os pilotos a sofrerem dificuldades nas sessões de qualificação. Antonelli, em particular, não marcou pontos.

Russell afirmou que a Mercedes está a perder ritmo e destacou a necessidade de uma análise aprofundada com engenheiros e designers para entender decisões recentes que podem ter prejudicado o desempenho do carro. O diretor de engenharia da equipa, Andrew Shovlin, sugeriu que alterações feitas nas últimas corridas podem ter desequilibrado o carro, embora ainda não tenham identificado a causa exata.

Russell apontou também para a diretiva da FIA sobre asas flexíveis, implementada em Espanha, como um possível fator para a queda de performance, mas Shovlin acredita que há outros elementos envolvidos.

A reunião em Brackley será crucial para decidir ajustes antes do GP da Hungria, com Shovlin a sublinhar que quaisquer mudanças devem ser estratégicas e não reativas.

“É possível alterar algumas coisas antes de Budapeste. O grau de aprofundamento dependerá dos componentes que temos disponíveis. Mudámos muito recentemente, por isso será importante reunir com os pilotos para analisar tudo o que fizemos ao longo do ano e garantir que os nossos esforços estão focados nas áreas certas, sem alterar as coisas apenas por alterar”.