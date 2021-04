F1: Corridas Sprint têm oficialmente luz verde

Eram já um dado adquirido mas foram hoje confirmadas. As corridas Sprint foram aprovadas pelas Comissão da F1.

As provas serão realizadas em três jornadas do campeonato deste ano. A proposta requer a aprovação final do Conselho Mundial do Desporto Automóvel, o que se espera ser apenas uma formalidade.

As equipas serão autorizadas a escolher dois conjuntos de pneus da sua alocação para a prova de qualificação de Sprint, que terá uma distância de 100 quilómetros. Será realizada uma sessão regular de qualificação às sextas-feiras durante os fins-de-semana com provas Sprint. As equipas só serão autorizadas a utilizar pneus macios durante a qualificação nesses eventos, e terão um máximo de cinco conjuntos disponíveis. As provas de qualificação de Sprint terão lugar em Silverstone e Monza, mais um terceiro local a designar.

Ficou decidido que os três primeiros classificados na qualificação para o Sprint de sábado receberão pontos, com o primeiro lugar a receber três pontos, segundo lugar dois pontos e terceiro lugar um ponto.

O formato foi definido da seguinte forma:

Sexta-feira:

– Treino Livre 1 de 60 minutos de manhã com dois conjuntos de pneus para as equipas escolher livremente.

– Formato de qualificação normal à tarde com cinco conjuntos de pneus macios disponíveis apenas.

Sábado:

– 60 minutos de Treino Livre 2 pela manhã com um conjunto de pneus para equipas para escolher livremente.

– Corrida Sprint de 100km à tarde com dois conjuntos de pneus para equipas para escolherem livremente.

Domingo:

– Grande Prémio de distância completa com dois conjuntos de pneus restantes

As condições de Parc Fermé serão aplicáveis a partir do início da Qualificação na sexta-feira, proibindo mudança de componentes principais com três objetivos:

1. Parar a construção de veículos especiais para Qualificação.

2. Limitar o número de horas necessárias para preparar o automóvel para o seguinte dia.

3. Para permitir uma reconfiguração suficiente dos carros para fazer do Treino Livre 2 de sábado de manhã uma sessão útil.

Após o início da Qualificação Sprint, os carros estarão em condições de Parc Fermé completo. Um número limitado de componentes poderão ser alterados após a Qualificação:

– A distribuição do peso poderá ser alterada.

– A unidade de potência e o arrefecimento da caixa de velocidades podem ser ajustados através da alteração de entradas de ar desde que as temperaturas ambiente declaradas pelo fornecedor de serviços meteorológicos designado pela FIA uma hora antes do início da Qualificação e uma hora antes do início da Qualificação Sprint varie em 10 graus centígrados ou mais.