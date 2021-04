F1: Corridas Sprint poderão ser confirmadas em Imola

2021 verá uma mudança (ainda que pontual) no formato do fim de semana das corridas de F1. A FIA, a F1 e as equipas estão a ultimar os pormenores para a implementação das corrida sprint em três provas deste ano, um teste para verificar a viabilidade da ideia.

Stefano Domenicali, CEO da F1, diz que as discussões com as equipas chegaram agora à sua fase final.

“Estamos a finalizar os detalhes finais e o objetivo é que seja anunciado em Imola”, disse o italiano, falando à Rádio Rai 1. “O que gostaríamos de tentar é ter um fim-de-semana mais intenso onde tenhamos uma hora de treino e qualificação na sexta-feira, que decidisse a grelha para a corrida de sprint, que depois decidirá a grelha para a corrida no domingo. Isto gerará mais interesse, algo que foi pedido pelos organizadores e detentores de direitos televisivos.”

Embora o GP do Canadá tenha sido inicialmente proposto como o primeiro local para testar o novo formato, Domenicali confirmou que a ideia seria lançada pela primeira vez em Silverstone, em meados de Julho. Espera-se que Monza e Interlagos, que irão acolher corridas no final deste ano, sejam designados como as pistas para as restantes duas provas de sprint.