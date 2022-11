F1, Corridas Sprint: Lando Norris concorda com Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen afirmou recentemente que não considerava as corridas Sprint verdadeiras corridas e que traziam pouco à F1. O campeão neerlandês não se mostrou particularmente agradado pelo aumento do número de corridas sprint e Lando Norris concordou com o piloto da Red Bull.

Max Verstappen falou da sua visão sobre as corridas sprint, referindo que não são corridas verdadeiramente entusiasmantes e que a maioria dos pilotos passa a corrida toda a evitar toques e problemas. Lando Norris concordou com Verstappen:

“Cresci, tendo sempre a qualificação e depois a corrida. Foi sempre o que eu conheci na Fórmula 1. Por isso, de certa forma, concordo com o Max. Adoro o aumento da pressão de ter apenas a qualificação e uma corrida sem que nada se interponha.”

No entanto, Norris acredita que, nas pistas certas, as corridas Sprint poderão ser mais interessantes:

“Nas pistas corretas, também não me importo. Como na Áustria ou em Monza, pistas em que se pode realmente correr – Interlagos já não é tanto. Não é a pista mais fácil. Não é tão simples como dizer: “Lewis fez isto ou aquilo”. Isso é o Lewis num Mercedes. Mas gosto da Fórmula 1 como é, porque cresci a assistir a isso, e depois fiz parte dela. Por vezes, não gosto de mudanças.”