F1: Corridas sem comunicações rádio no futuro?

“Continuamos e depois desligamos os rádios das comunicações em direto? Talvez. Adiamos a transmissão das comunicações? Talvez”, disse o presidente da FIA. “Há muitas coisas em que vamos trabalhar [com] os nossos promotores. Continuamos a ser os donos do campeonato”.

Falando em Madrid, Ben Sulayem declarou que a FIA está a considerar diferentes medidas para regular a linguagem dos pilotos através do rádio e irá trabalhar com os promotores para explorar possíveis soluções.

As novas regras têm como objetivo abordar a má conduta, o incitamento à violência ou ao ódio e as violações do princípio de neutralidade da FIA. Embora estes castigos estejam disponíveis para os comissários, não são obrigatórios.

