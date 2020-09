F1: Corridas sem adeptos a terminar?

Perante a pandemia da COVID-19 a Fórmula 1 começou a sua temporada apenas em julho e sem adeptos nas bancadas. Mas, no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000, em Mugello, três mil pessoas estiveram nas bancadas.

Agora, daqui para a frente prevê-se que mais circuitos possam ter público nas bancadas. Para o Grande Prémio da Rússia, em Sochi, já existem bilhetes à venda. Na Alemanha, o chefe de Nürburgring, Mirco Markfort, afirmou que está em conversações com as autoridades locais para permitir adeptos na corrida de outubro.

“Cada evento deve ser abordado individualmente. Como vimos no DTM, as decisões podem ser tomadas mais perto do evento. Por agora, não consigo prever se vamos ter adeptos ou não”, afirmou Markfort ao Kolner Express.

Para o Grande Prémio de Portugal, são esperados 45 mil espetadores. Em Itália, para o Grande Prémio Emilia Romagna, o Presidente da região, Stefano Bonaccini, revelou a possibilidade de adeptos no circuito.

“Em Misano [MotoGP] mostramos que conseguimos manter a segurança das pessoas em eventos ao ar livre. Por isso, acho que há possibilidade de reabrir portas em Imola”, afirmou Bonaccini à Sky Italia.

Por fim, para o Grande Prémio da Turquia, o promotor, Vural Ak, admitiu que a sua intenção é ter adeptos no dia 15 de novembro: “A capacidade é de 220 mil espetadores em circunstâncias normais, com a COVID-19 esperamos atrair cerca de 100 mil pessoas”.