F1: Corridas poderão não ser canceladas se houver casos positivos de Covid-19

O Professor Gérard Saillant, chefe da comissão médica da FIA, afirmou que caso seja encontrado um caso positivo de Covid-19 no paddock, tal poderá não afetar o desenrolar das provas.

Na primeira e única deslocação da F1 em 2020 para um GP, em Melbourne, o espetáculo teve de ser terminado pois alguns membros do staff da McLaren testaram positivo para a Covid-19, o que levou ao cancelamento da prova.

Se este cenário se repetir quando a F1 voltar às pistas, o cancelamento da prova não estará previsto, segundo afirmou Saillant:

“A situação evoluiu desde a Austrália”, disse o francês de 75 anos ao L’Equipe. “Forneceremos um dispositivo de resposta rápida para confirmar o diagnóstico, isolar e testar pessoas que estiveram em contato com um caso positivo. Para mim, o Grande Prémio não seria cancelado. É como se me estivesse a dizer que o metro está fechado porque um passageiro teve um diagnóstico positivo.”

Com os planos para cada país provavelmente diferentes, Saillant disse: “O que acontecerá na Áustria pode ser diferente do que acontecerá na Alemanha ou na Hungria. Cada país tem regulamentos diferentes, e a situação do circuito, dos hotéis, também influenciarão essa regra de confinamento. Se a pista está num descampado é diferente do que numa cidade.”

“Singapura ou Vietname teriam uma organização médica completamente diferente se tivessem um grande Prémio para organizar agora. O governo de Singapura poderia forçar todo o paddock a ficar isolado por quinze dias antes de podermos ter acesso à pista.”

“Para a Áustria, é diferente. O país está a emergir da crise que, em casa, tem sido relativamente moderada.”

Com até 2.000 pessoas a estarem associadas a um grande prémio fechado, Saillant afirma que as verificações regulares deverão ser feitas por um teste de PCR ou de temperatura, enquanto o pessoal em risco poderá não viajar.

“Todas essas precauções deverão permitir entre 1.000 e 2.000 pessoas dentro do circuito, para as quais serão tomadas medidas máximas”, disse Saillant.

“E se eles saírem do circuito, de acordo com regras muito rígidas [mesmo autocarro, mesmo lugar, mesmo hotel], repetiremos os testes a uma taxa que ainda será definida pelas autoridades locais e pela OMS”.

Quanto ao número de pessoas potencialmente necessárias para os testes, Saillant disse: “No momento, estamos a fortalecer uma grande parceria com a Cruz Vermelha Internacional para ter, além da cobertura médica habitual, pessoal especial para a COVID. Mas os testes praticados hoje podem não ser os mesmos em julho. Fala-se cada vez mais em testes de saliva mais rápidos para evitar imobilizar 1.000 pessoas, com kits cujos resultados demoram apenas alguns minutos”.

O responsável da FIA admitiu que poderá ser implementada uma app que permitirá perceber melhor quem esteve perto de um possivel infetado:

“Estamos a trabalhar com o departamento jurídico para estabelecer, de forma voluntária, uma app que permita saber qual o contato foi feito, a menos de um metro de distância, com alguém positivo”.

Estas medidas pretendem assegurar a segurança de todos os que estejam na famosa biosfera que Ross Brawn referiu, uma espécie de comunidade à parte do pais que recebe as provas e que assim deverá minimizar fontes de contagio para os intervenientes nas provas e os anfitriões.