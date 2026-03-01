F1: Corridas mais difíceis de entender para os fãs, segundo Verstappen

Max Verstappen considera que a Fórmula 1 poderá tornar-se mais difícil de compreender para o adepto médio com a entrada em vigor do novo regulamento técnico em 2026. O piloto da Red Bull admite que o maior foco na gestão de energia e as alterações aerodinâmicas acrescentam camadas de complexidade que nem sempre serão fáceis de explicar.

O neerlandês sublinha que a gestão da energia disponível por volta, a eficiência do motor e o comportamento aerodinâmico — com asas abertas nas retas — terão impacto direto na forma como se ultrapassa e se defende posição. No entanto, admite que existem ainda muitas incógnitas quanto ao verdadeiro efeito destas mudanças em pista.

Verstappen tem sido uma das vozes mais críticas do novo rumo regulamentar e voltou a questionar se este será o caminho certo para a modalidade. Para o tetracampeão mundial, a questão não é a dificuldade de adaptação, mas sim o prazer de condução e a essência do desporto.

Durante o media day da Viaplay, Verstappen afirmou:

“Será complicado de seguir e de explicar. Essa é a principal questão. No fim de contas continua a ser um carro de Fórmula 1 — um carro de corrida — e vamos continuar a qualificar e a correr. Mas vai ser preciso algum tempo de adaptação para todos.”

Sobre as ultrapassagens, acrescentou:

“Também em termos de ultrapassagens, honestamente ainda não sei como isso vai funcionar. Há muitas incógnitas para todos nós. Por outro lado, isso também torna interessante, porque dá uma razão para acompanhar.”

Relativamente ao impacto pessoal, explicou:

“Temos uma certa quantidade de energia que podemos usar por volta, e depois depende da qualidade do motor e da eficiência do carro nas rectas. Há muitos elementos que têm de funcionar em conjunto. Quando tentamos explicar isto ao adepto médio — e mesmo quando olho para os dados — pergunto-me: é mesmo isto que queremos?

Questionado sobre o seu futuro na modalidade, deixou a porta aberta:

“Para mim isto não tem nada a ver com resultados. No fim, tem de continuar a ser divertido. Mesmo que sejas o melhor no que fazes, tens de gostar de ir trabalhar. Se não gostas, isso não dura muito. Espero ficar por muito tempo. Mas é sempre difícil prever. Neste momento é tudo um pouco difícil de avaliar. Esperemos que tudo acabe por correr melhor do que o esperado.”

As palavras de Verstappen refletem as dúvidas que ainda rodeiam a nova era da Fórmula 1, numa temporada que promete mudanças profundas dentro e fora da pista.

Foto: Philippe Nanchino /MPSA