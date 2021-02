F1, Corridas de qualificação: Horner e Brown a favor, Steiner contra

O tema das corridas de qualificação tem ganho força e agora foi Christian Horner a mostrar-se a favor da medida.

O chefe da Red Bull referiu que é preciso ter coragem para experimentar novas soluções que podem beneficiar a F1:

Citado pelo Auto Motor und Sport, Horner disse: “Seria fácil para nós rejeitar tudo. Mas se nunca se tenta nada, nunca se sabe se funciona. Não devemos ter medo de experimentar. Se não trouxer o sucesso que desejamos, podemos sempre recuar. O ADN é importante. Wimbledon ainda é jogado na relva e os tenistas usam calções brancos e camisas brancas. Mas também temos de evoluir. Algumas das corridas são aborrecidas. Abu Dhabi [corrida final de 2020] foi ótimo para nós mas provavelmente bastante monótono para os espectadores.”

“A Fórmula 1 é entretenimento. Os fãs do desporto têm uma grande escolha. É preciso agarrá-los de alguma forma e a melhor maneira de o fazer é com corridas em que o piloto faz a diferença”.

Brown já tinha dito à Sky F1: “Todos são a favor do conceito de experimentar algo novo. Penso que é importante que haja um terreno de jogo igual para todos, no sentido de não haver grelhas invertidas ou algo artificial. Cada vez que se tem algo novo, experimenta-se”.

No entanto, Gunther Steiner não concordou com a ideia: “As equipas de topo receberão ainda mais pontos e o Campeão do Mundo será determinado no Verão”.