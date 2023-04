F1: Corridas americanas com decorações especiais para a Red Bull | AutoSport

Todos os anos, espera-se um toque diferente na decoração da Red Bull, mas acabamos sempre com a decoração clássica. Mas nas corridas americanas, iremos ter decorações diferentes. No concurso “Make your Mark”, os fãs foram desafiados a imaginar decorações para os flancos dos carros para as corridas americanas. A equipa já mostrou algumas das propostas nas redes sociais.

O concurso irá levar o/a vencedor(a) aos GP americanos para ver ao vivo a sua decoração em pista. O concurso para o GP de Miami já está encerrado, mas os criativos terão novas oportunidades para as corridas de Austin e Las Vegas. Uma oportunidade de deixar a sua marca na F1.

Livery update in progress ⏳ Here are a few of the most creative #MakeYourMark submissions for the #MiamiGP 🇺🇸



Watch out for the full reveal 👉 May 3rd 🔜 pic.twitter.com/9D2fBHlJ3q