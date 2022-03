F1: Corrida em Las Vegas poderá ser anunciada em breve | AutoSport

A Liberty nunca escondeu a vontade de explorar mais o mercado americano, levando a F1 a um público que nunca se interessou muito pelo Grande Circo, com a NASCAR e a IndyCar a terem mais peso no público americano. Mas o Drive To Survive e o aumento da qualidade e emoção das corridas abriram as portas dos EUA e deverá estar para muito breve o anúncio de um novo palco. Depois de Austin e Miami, deverá ser a vez de Las Vegas voltar ao calendário da F1, depois de uma breve permanência no calendário nos anos 80. A F1 prepara-se para fazer um anúncio e espera-se que seja confirmada a entrada de Las Vegas no calendário. Com esta adição, os EUA ficariam com 3 provas, o que seria mais um objetivo conseguido por parte das chefias da F1.

Na terça-feira foi noticiado que o Grande Prémio de Las Vegas provavelmente não se realizará no domingo, mas sim no sábado, 25 de Novembro de 2023. Este é o dia a seguir à Black Friday. Na América, a corrida seria transmitida no sábado à noite, o que permitira a muitos americanos verem a prova.