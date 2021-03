F1: Corrida de qualificação sem pódio?

A F1 está a ultimar os planos para o novo formato de corridas de qualificação que poderá ser testado este ano. Há uma vontade clara de separar a corrida de sábado e a corrida principal de domingo.

O CEO da Fórmula 1 Stefano Domenicali revelou que está a considerar não fazer cerimónia do pódio após as corridas de sprint, caso o plano receba luz verde.

O plano passa por testar o novo formato em corridas selecionadas este ano, com Canadá, Itália e Brasil a serem as hipóteses propostas.

“Estamos agora a definir as corridas de sprint e vamos apresentar o programa antes do Grande Prémio do Bahrein”, disse Domenicali ao Autosport.com. “Temos de garantir que existe uma diferença entre a celebração icónica da corrida – que é o momento alto no final do evento, no domingo à tarde. É o auge do evento e isso tem de ser mantido separado dos outros momentos. Portanto, a celebração mais importante será ainda no domingo à tarde, e não no sábado”.