F1: Corrida de Fernando Alonso em Singapura superou as simulações da Aston Martin

Se há alguém capaz de superar as expetativas das simulações de corridas das equipas de F1 é Fernando Alonso. Apesar das simulações analisarem milhares de cenários diferentes, aparentemente Alonso foi capaz de superar a tecnologia. Uma mistura de pilotagem do mais alto calibre com boas decisões estratégicas deram um resultado inesperado à Aston Martin.

O chefe da Aston Martin F1, Mike Krack, reconheceu que Fernando Alonso excedeu as expetativas da equipa antes da corrida, ao terminar em oitavo no GP de Singapura, superando as suas simulações. Embora Alonso tenha largado em sétimo e perdido posições, ultrapassou Nico Hülkenberg graças à estratégia usada. Krack admitiu que o desempenho de Alonso continua a surpreender, uma vez que as suas simulações não previam um resultado tão bom.

Apesar dos fortes resultados recentes, Krack enfatizou que a equipa não deve ficar demasiado confortável, observando que as quatro primeiras equipas ainda marcam consistentemente mais pontos.

“Penso que não somos oitavos”, disse Krack, citado pelo formu1a.uno. “Onde estamos realmente, temos de ver e analisar corretamente. Mas certamente terminámos num lugar melhor do que aquele que pensávamos terminar. No final do dia, temos os nossos números e fazemos as nossas estimativas antes da corrida. Em Baku, é óbvio que terminámos mais acima porque houve atrito. Mas [em Singapura], mais uma vez com toda a transparência, nenhuma das nossas simulações previa que pudéssemos terminar onde terminámos. Agora, pode-se dizer que as previsões são más. Normalmente, resultam bastante bem. Penso que tivemos boas decisões, sem nos distrairmos com os outros, e uma gestão muito boa numa fase em que tínhamos uma pequena diferença, o que foi suficiente para nos aguentarmos”.

“Obviamente, se somos muito semelhantes, também é difícil para os outros passarem-nos. Mas, antes de mais, é preciso manter a posição. E também passámos o Hulkenberg por estratégia. O pior comentário que se pode fazer é que somos os melhores do resto do pelotão”, disse ele. “Não devemos entrar em modo de destruição total agora, como equipa. Mas temos de ter a certeza de que os resultados positivos que estamos a acumular não escondem os factos de que temos de melhorar ou de que não estamos onde queríamos estar”.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA