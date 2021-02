F1: ‘cor-de-rosa’ BWT é possibilidade para a Haas e Williams

Para além da Haas, anteriormente referida, também a Williams surge ligada à BWT, patrocinador que abandonou a Racing Point e pode surgir de novo na F1 através da Haas ou da Williams, isto depois de ter estado com a Racing Point desde 2017.

Não há ainda confirmação que a BWT irá continuar o seu envolvimento na F1, mas de acordo com informações postas a circular, a empresa tem estado a analisar duas opções: Haas e Williams. No caso da Haas foi, curiosamente, Ralf Schumacher, tio de Mick Schumacher, que revelou poder haver novo patrocinador e novas cores para a equipa: “Um patrocinador acabou de ficar disponível”, disse Schumacher. “Não que esta cor em particular jogue muito bem com o Mick”, disse. Por outro lado, a Williams, é das equipas cuja apresentação está agendada para mais tarde, e isso pode ter, de algum modo, também a ver com novos acordos de patrocínio.