F1: Conversações com a Indonésia para possível GP | AutoSport

O responsável pela Mandalika Grand Prix Association, Ricky Baheramsjah, anunciou que tem havido conversações com a F1 sobre a possibilidade do Circuito Internacional Citadino de Mandalika poder receber um GP. O Circuito localizado perto do destino turístico de Bali, já vai receber em 2022 o MotoGP, mas de acordo com a mesma fonte, para além do Grau exigido pela Federação Internacional de Motociclismo para receber o campeonato do Mundo de MotoGP, o circuito pode receber Grau 1 da FIA para receber corridas de F1.

“O nosso circuito pode ser classificado de grau 1 da FIA, o que acomodaria a F1 e temos tido discussões com a F1 em Lombok”, disse Ricky Baheramsjah, CEO da Mandalika Grand Prix Association. “Eles não gostam das caixas de gravilha que precisamos para o MotoGP, mas isso é uma questão menor, porque debaixo da gravilha é apenas asfalto, por isso pode ser deslocada. Podemos precisar de mais algumas instalações, mais hotéis cinco estrelas, pois o MotoGP é um mercado muito amplo; pessoas em scooters e pessoas em Bentleys. O preço dos bilhetes é também, relativamente, mais acessível para o MotoGP do que para a F1. Portanto, um destino como Lombok seria um desafio para a F1, mas uma vez que Mandalika se desenvolva um pouco mais, então existe uma oportunidade fantástica para a F1, caso queira explorá-la. Por agora, no entanto, estamos totalmente concentrados nas corridas que temos alinhadas.”