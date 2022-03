F1: Contrato rasgado com o promotor do GP da Rússia | AutoSport

A F1 não irá à Rússia, uma decisão que já foi tomada há alguns dias. Mas ficamos hoje a saber que é mais do que o cancelamento de uma prova. Trata-se do fim do contrato com o promotor do GP da Rússia. Se o comunicado inicial era algo dúbio e deixava a porta aberta para uma ida à Rússia se a situação atual se alterasse, agora é definitivo e oficial. A Rússia vai deixar de ter F1.

Pode ler-se numa declaração da F1: “A Fórmula 1 pode confirmar que rescindiu o seu contrato com o promotor russo do Grande Prémio, o que significa que a Rússia não terá uma corrida no futuro”. O contrato que agora foi rescindido era válido até 2025 e havia até planos para mudar de palco.