F1, Contrato milionário: Lewis Hamilton poderá receber 100 milhões de dólares por ano | AutoSport

Em termos de duração, Hamilton deverá ter um contrato de duas temporadas, ainda segundo a mesma fonte, terminando no final de 2026, assim como o recente acordo assinado com Charles Leclerc, ainda que o monegasco tenha a opção de renovar por mais dois anos.

A Ferrari ser uma equipa “apetecível” para qualquer elemento da Fórmula 1, desde engenheiros a pilotos, como já disse Adrian Newey e Sebastian Vettel deixou implícito na altura em que defendia as cores da equipa italiana. Lewis Hamilton deverá ter sentido essa mesma atração por competir pela Ferrari antes de terminar a carreira, tentando ao mesmo tempo alcançar o oitavo título mundial que lhe escapa desde 2021 na Mercedes. Apesar disso, o contrato que o liga à Ferrari deverá ser muito mais vantajoso do que o da Mercedes. Como tal, a publicação italiana aponta para ganhos na ordem dos 100 milhões de dólares anuais, entre salário, bónus e direitos de imagem.

A Ferrari, num curto comunicado publicado ontem nas suas redes sociais confirmou a contratação de Lewis Hamilton para 2025 com um contrato plurianual. Em relação ao acordo entre o piloto britânico e a sua equipa atual, Hamilton tinha assinado a renovação para 2024 e 2025, mas, ao que tudo indica, com uma cláusula que lhe permite libertar-se no final de 2024, rumando depois à Ferrari onde fará dupla com Charles Leclerc.Segundo a Forbes, o piloto deverá ter somado ganhos no valor de 55 milhões de euros em 2023, sem direito a bónus.

O comunicado que serviu para confirmar Lewis Hamilton como piloto da equipa a partir de 2025 foi curto e não revelou qualquer detalhe acerca do acordo entre as duas partes, mas a publicação italiana Formu1a.uno adianta algumas possibilidades sobre o valor que o piloto britânico poderá auferir anualmente quando passar a competir pela Scuderia.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI