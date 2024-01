F1: Contrato impede Max Verstappen de fazer desportos perigosos | AutoSport

“Não esquiei nos últimos cinco anos devido ao risco de partir ou torcer alguma coisa, com todas as consequências que isso implica. E, claro, também por saber que ainda há anos pela frente em que tenho grandes hipóteses de voltar a ser campeão e de ganhar corridas. Se pensarmos nisso, corremos automaticamente menos riscos”. Este tipo de cláusula é muito comum nos jogadores de futebol, que têm frequentemente nos seus contratos a proibição de esquiar ou de participar em atividades que possam causar lesões graves. “Eu também. Nada de desportos perigosos”, confirmou Verstappen.

Max Verstappen tem um dos contratos mais valiosos da F1, mas também há alguns pormenores do seu acordo com a Red Bull que não são tanto do agrado do neerlandês. Um desses pormenores e a proibição de praticar desportos perigosos.

