F1: Contrato de Imola pode ter extensão devido ao cancelamento | AutoSport

Com o cancelamento do Grande Prémio de Emilia Romagna devido às inundações sentidas naquela região italiana e o facto do calendário da Fórmula 1 estar muito preenchido até ao final da temporada, será pouco provável que a prova possa ter lugar ainda em 2023. O presidente do Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, sugeriu que a corrida agendada para este fim de semana possa ser realizada em 2026, um ano depois de terminar o contrato atual com os detentores de direitos comerciais da competição.

Salientando que neste momento não é o mais importante resolver esta questão, uma vez que a situação vivida por milhares de pessoas neste momento é prioritária, Damiani admitiu que o cancelamento era “inevitável”.

“Estou profundamente triste com o que está a acontecer em Emilia-Romagna”, afirmou Sticchi Damiani. “O cancelamento era inevitável face a uma situação tão dramática. Dada a complexidade do calendário, é razoável imaginar que a edição de 2023 se realizará em 2026, mas, de momento, não é certamente uma prioridade”.

O presidente do clube organizador do GP de Emilia Romagna quis ainda exprimir “a sua máxima solidariedade para com aqueles que, nestas horas dramáticas, choram a perda dos seus entes queridos ou são obrigados a abandonar as suas casas”, acrescentando ainda o “agradecimento às instituições do Estado, à região da Emilia-Romagna, às forças da ordem e à proteção civil que, nestes dias difíceis, estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para ajudar a população e garantir a segurança da região”, concluiu.