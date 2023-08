F1: Contratação de Pat Fry é mais um passo na recuperação da Williams | AutoSport

A contratação de Pat Fry pela Williams à Alpine, estando a equipa francesa num momento de remodelação interna, não surgiu de um momento para o outro. O responsável da equipa de Grove, James Vowles, sublinhou que este foi um passo bem medido e estudado, tentando trazer para a equipa um elemento muito experiente com “novas ideias, novos conceitos”, além de permitir a Vowles estar mais concentrado no plano de recuperação da Williams para os próximos cinco anos.

Em declarações ao Motorsport.com, Vowles admitiu que a Williams tem falta de pessoal em todas as áreas, tendo ele que estar presente “10 minutos ao que vamos fazer na área técnica nas próximas corridas, 10 minutos no que vamos fazer estrategicamente em toda a corrida, 10 minutos à volta de como vamos gastar dinheiro daqui a três anos, dedicar 10 minutos à comissão de F1”. Ou seja, com falta de elementos na equipa exige muito de todos. O chefe de equipa salientou que a sua equipa “está a preencher os vazios que existem”. Porém, explica que é alguém “com uma visão de onde queremos chegar e liderar as pessoas nessa direção. As pessoas, neste momento, estão alinhadas com essa visão”.

Ainda em Spa-Francorchamps, na prova antes da pausa de verão da Fórmula 1, James Vowles afirmou que a sua contratação e a de Fry, aumentam as hipóteses de mais técnicos talentosos se sintam interessados em poderem trabalhar na Williams, mostrando que a equipa tem um plano sólido de recuperação onde os seus contributos podem ser valorizados e reconhecidos.