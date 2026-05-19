F1: Continuidade da Honda não está em causa, apesar das perdas históricas da empresa

A Honda registou perdas avultadas, relacionadas com veículos elétricos na ordem dos 10 mil milhões de dólares, o que contribuiu para um prejuízo operacional de 2,6 mil milhões de dólares. Trata-se da primeira perda anual na história da empresa enquanto sociedade cotada em bolsa, ao longo de mais de 70 anos. Segundo a própria construtora, a procura global de veículos elétricos enfraqueceu acentuadamente “devido ao recuo das regulamentações ambientais nos EUA e outros fatores”.

Face a este cenário, a Honda anunciou uma reorientação estratégica significativa, apostando agora fortemente nos modelos híbridos. A empresa confirmou ainda o abandono do seu objetivo anterior de eliminar completamente os motores de combustão interna até 2040, passando a ter como meta a “neutralidade carbónica” até 2050, através de uma combinação de veículos elétricos, híbridos e estratégias de compensação de carbono.

O presidente executivo da Honda, Toshihiro Mibe, foi questionado diretamente sobre uma eventual demissão na sequência dos resultados negativos — uma interpelação comum na cultura empresarial japonesa após falhanços de grande dimensão —, tendo respondido que o seu foco permanece na recuperação da empresa.

No que respeita à Fórmula 1, a Honda Racing Corporation (HRC) assegurou que os seus programas desportivos não serão afetados pelas dificuldades financeiras do grupo, apesar das preocupações crescentes e de um arranque difícil na nova era de regulamentos com a Aston Martin.

A Honda, sobre a quebra na procura de veículos elétricos:

“Devido ao recuo das regulamentações ambientais nos EUA e outros fatores. A Honda irá realocar mais recursos de desenvolvimento e produção para os modelos híbridos, que se encontram atualmente com elevada procura.”

Toshihiro Mibe, presidente executivo da Honda, falou sobre os planos futuros:

“Vamos continuar a nossa investigação para desenvolver tecnologias futuras, incluindo baterias para veículos elétricos. Vamos retomar uma trajetória de crescimento. A HRC não prevê nenhumas alterações específicas às suas atividades desportivas resultantes do anúncio financeiro feito a 14 de maio.”