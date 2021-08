F1: Consistência de Mick Schumacher, surpreendeu mesmo quem o conhece bem | AutoSport

O engenheiro de performance da Ferrari, Jock Clear. O engenheiro, que trabalha na Scuderia desde 2015, dirige agora a Academia da equipa italiana e mesmo conhecendo Mick Schumacher desde tenra idade, mostrou-se um pouco surpreendido com os resultados imediatos do alemão na sua época de estreia.

“Obviamente que já trabalhamos com ele há bastante tempo, na Ferrari, na academia de jovens pilotos. Trabalhamos com ele há já algum tempo e conhecemo-lo bastante bem. Estou bastante impressionado com a sua velocidade desde cedo no ano, para ser honesto. As pessoas disseram-me no início do ano, “Sim, mas como é que ele se vai dar contra o Mazepin?”, e eu disse que não ficaria surpreendido se o Mazepin começasse a superá-lo algumas vezes, porque o Mick demora algum tempo a pôr-se a par – mas na verdade, não foi o caso”.

O engenheiro britânico, que pôde trabalhar com o pai de Mick, Michael Schumacher, no seu regresso à F1 pela Mercedes, explicou ao podcast “Beyond the Grid”, as semelhanças entre ambos.

“Ele é tão parecido com o seu pai nos seus maneirismos e no seu sotaque e isso é bastante agradável. Faz-me recordar bons dias. Gostei muito de trabalhar com o Michael. Mick é igualmente um jovem tão agradável de lidar. Isso não é um dado adquirido; há muitos pilotos de corridas, são bem sucedidos, fazem o que fazem… Mick é apenas um jovem muito, muito agradável para lidar em todos os sentidos. Por isso, o que quer que ele faça na vida, vai-se dar bem, apenas por ser um tipo bestial e por se dar bem com as pessoas”.