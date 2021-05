F1 considera mais pontos bónus para a corrida Sprint Qualificação | AutoSport

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali revelou que a Fórmula 1 poderá atribuir mais pontos de bónus aos pilotos que vencerem as corridas ‘Sprint Qualificação’. Este ano, como experiência, estão previstas corridas ao sábado em em Silverstone, Monza e um noutro local ainda não anunciado, com os três primeiros classificados a receber pontos extra.

Domenicali disse à La Gazzetta dello Sport F1 que está a considerar a possibilidade de atribuir pontos extra de bónus a um piloto que alcance a Pole Position, ganhe a corrida de qualificação de Sprint e o Grande Prémio.

“É uma fórmula que oferece mais conteúdo para as televisões e a capacidade dos organizadores de espalhar o interesse por vários dias”, disse o CEO da F1 Stefano Domenicali. Para os pilotos estamos a pensar em pontos bónus para aqueles que fazem o Grand Slam – pole, vitória na corrida de sprint e vitória no Grande Prémio”, revelou Domenicali.

Se for bem sucedido, pode tornar-se permanentemente”.