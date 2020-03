F1: Conselho Mundial expressou apoio à FIA

O Conselho Mundial da FIA, reunido hoje em Genebra, decidiu expressar o seu apoio unânime ao Presidente da FIA e ao Departamento Técnico da FIA, relativamente à forma como geriram a questão com a Ferrari, opondo-se firmemente a quaisquer comentários que prejudiquem a reputação e a imagem da FIA e do Campeonato do Mundo de Fórmula 1.

Recorde-se que a FIA foi muito criticada pelo grupo de sete equipas (Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, AlphaTauri, Racing Point e Williams), que alegam que o regulador desportivo tem a responsabilidade de atuar sob os mais altos standards de governação, integridade e transparência. De qualquer forma, este apoio do Conselho Mundial é inócuo, e funciona apenas como um marcar de posição. Desta forma, a FIA e as sete equipas de F1 seguem para Melbourne desavindas, num caso que pode não ficar por aqui…