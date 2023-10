F1: Conselho Mundial da FIA ratifica escolha da Pirelli até 2027 e outras pequenas alterações | AutoSport

Reunido o Conselho Mundial da FIA em Genebra hoje, foi ratificada a decisão de manter a Pirelli como fornecedora exclusiva da Fórmula 1 até 2027, tendo ficado ainda decidido alguns pormenores em relação aos testes e alguns outros assuntos referentes a esta competição.

O Conselho Mundial ratificou, por votação eletrónica, a Pirelli como fornecedor exclusivo de pneus para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 entre os anos de 2025 e 2027.

Ficou ainda decidido, na sequência do trabalho em curso dos Comités e Grupos de Trabalho algumas alterações, que a FIA apelida de “aperfeiçoamentos” aos Regulamentos Desportivo, Técnico e Financeiro da Unidade Motriz de 2026, bem como alterações relativas ao fornecimento e desenvolvimento de combustível. A entidade federativa não anunciou que pontos foram alterados ou mais pormenores sobre este tema, mas deveremos ficar a saber mais posteriormente, uma vez que a reunião terminou no final desta tarde.

No atual o Regulamento Desportivo, o Conselho Mundial ratificou a decisão de aumentar o número de dias permitidos para os testes oficiais de pneus de 35 para 40. Além disso, foi aprovada uma disposição para acrescentar um máximo de quatro dias de testes organizados pela FIA, em consulta com todos as equipas concorrentes, com o “objetivo expresso de facilitar a investigação de técnicas de redução de ‘spray’ em condições de chuva”. Ou seja, ainda há que reunir com as equipas e perceber se estão de acordo em aumentar o dia de testes, mas dedicado a este pormenor que a FIA tenta resolver, ou pelo menos, diminuir a intensidade quando chove e com os atuais monolugares. Comentando a reunião do Conselho Mundial da FIA, o Presidente e CEO da Fórmula 1 Stefano Domenicali explicou que “2023 tem sido, até agora, outro ano fantástico para o nosso desporto e agradecemos a todos os envolvidos na FIA, F1, equipas, promotores e parceiros. Nós e a FIA continuamos a trabalhar em estreita colaboração para garantir que nos mantenhamos concentrados nas questões importantes para o desporto e aproveitamos a dinâmica que temos”.

Domenicali abordou ainda o tema da aprovação da candidatura da Andretti pela FIA, dizendo apenas que a Fórmula 1 registou “as observações feitas em relação ao novo processo de entrada de equipas da FIA e, como já dissemos anteriormente, faremos agora a nossa própria avaliação dos méritos das restantes candidaturas”.

Na mesma reunião ficou ainda decidido o aumento do montante máximo de multas para a F1. O Código Desportivo Internacional, explica a FIA através de comunicado, “tinha anteriormente determinado que o montante máximo de multa que os Comissários Desportivos podiam aplicar era de 250.000 euros. Este montante não foi revisto nem alterado durante, pelo menos, os últimos doze anos e não reflete as necessidades atuais do desporto automóvel”. Assim, foi feita uma atualização deste limite máximo em determinados campeonatos, passando os pilotos de F1 a pagarem até um milhão de Euros de multa.