F1: Conselho Mundial da FIA aprova corridas sprint de qualificação | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA, reunido no Mónaco, aprovou as alterações ao regulamento da F1, que introduzem na categoria as corridas de sprint de qualificação.

Na mesma reunião, foi também aprovado o novo composto de pneus da Pirelli para os eixos traseiros dos F1, que deverão poder ser utilizados durante o resto do ano de 2021 a partir do GP da Grã- Bretanha.

Para apoiar os circuitos durante a sua recuperação do impacto da pandemia de COVID-19, a Comissão de Circuito da FIA, votou para adiar por um ano a instalação obrigatória de painéis luminosos pelos proprietários dos circuitos nos circuitos de Grau 1 que acolhem uma ronda do Campeonato Mundial de Fórmula 1 da FIA.

Permitir um período de transição mais longo até 2023 para que os circuitos adotem a Norma FIA 3504-2019 não tem implicações de segurança, uma vez que a Fórmula 1 continuará entretanto a transportar os seus próprios painéis luminosos para todos os eventos.