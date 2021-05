F1: Conseguirá Max Verstappen ser feliz no Mónaco? | AutoSport

Se a maldição italiana foi afastada com sucesso, há outra pista com que Max Verstappen terá de fazer as pazes… Mónaco.

O piloto holandês não tem um registo muito famoso no Principado com vários incidentes e sem nunca ter provado o champanhe no pódio monegasco. As duas primeiras visitas ao Mónaco ficaram marcadas por abandonos devido a incidentes na prova. Seguiu-se um quinto lugar em 2017, nono em 2018 e quarto em 2019 (cruzou a linha de meta em segundo mas uma penalização por “unsafe release” atirou-o para quarto), sempre com a particularidade de ter perdido posições em relação à grelha de partida, excetuando 2018 em que largou de 20.

Verstappen também tem um historial pouco famoso nos treinos e o ano de 2018 em que bateu forte no terceiro treino, o que o impediu de participar na qualificação, no ano em que Daniel Ricciardo conseguiu a vitória sensacional, mesmo sem a potência do sistema híbrido do seu monolugar, segurando Sebastian Vettel que não conseguiu passar pelo australiano. Foi depois do Mónaco 2018 que se deu uma mudança visível em Verstappen e o neerlandês subiu de nível, depois da penosa lição. Mas o Mónaco continua a não ser uma pista onde se possa dizer que tenha sido feliz, Será que isso muda em 2021?