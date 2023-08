F1: Conseguirá Max Verstappen igualar o recorde de Michael Schumacher? | AutoSport

Max Verstappen não sabe o que é terminar fora do pódio este ano e em 12 corridas tem 12 pódios (10 vitórias). As contas do título estão muito bem encaminhadas, mas há recordes a bater e Verstappen poderá igualar um recorde que perdura desde 2002 e que pertence a Michael Schumacher

Michael Schumacher conseguiu 100% de pódios na época 2002 com 17 pódios em 17 corridas. Verstappen tem a tarefa dificultada, pois o calendário deste ano conta com 22 corridas, o que aumenta em muito as probabilidades do neerlandês não conseguir o recorde. Mas olhando ao ritmo e à fiabilidade do RB19, poderemos ver Verstappen igualar o que fez Schumacher. Verstappen já igualou os 17 pódios numa época no ano passado, sendo que detém o recorde de mais pódios num ano (18). Conseguir 100% dos pódios este ano, seria a prova clara do domínio avassalador de Verstappen e da Red Bull.