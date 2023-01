F1: Conseguirá Lewis Hamilton quebrar a “maldição dos 300” | AutoSport

Lewis Hamilton começa o ano com ambição redobrada. O piloto da Mercedes espera que a sua equipa faça um bom carro que lhe permita lutar por vitórias e pelo título. Se conseguir, Hamilton poderá alcançar o que mais ninguém fez… vencer uma corrida após completar 300 GP.

A lista de pilotos com mais de 300 GP não é muito extensa, mas é certamente repleta de talento. Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Rubens Barrichello, Lewis Hamilton, Michael Schumacher e Jenson Button foram os pilotos que ultrapassaram as 3 centenas de corridas. Destes seis, apenas Barrichello nunca foi campeão do mundo. Talento não falta.

Mas, destes seis pilotos, nenhum conseguiu vencer depois dos 300 GP. Button fez 306 GP e as últimas corridas foram numa McLaren sem rumo. O melhor que conseguiu foi um nono lugar. Michael Schumacher ajudar a criar as bases para uma Mercedes arrasadora, mas depois dos 300 GP o melhor que conseguiu foi um sexto lugar. Barrichello terminou a carreira na Williams e depois da corrida 300 o melhor que conseguiu foi um sétimo. Kimi Raikkonen representou a Alfa Romeo na reta final da sua carreira e conseguiu um quarto lugar depois da 300ª prova.

Competem ainda Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Alonso tem ainda talento, vontade e capacidade para vencer, mas ainda não tem o carro para isso e se a Aston lhe der um carro vencedor nas próximas duas épocsa será uma agradável surpresa. Assim, o único piloto que parece ter capacidade e meios para chegar à vitória depois de fazer a corrida 300 é Lewis Hamilton que já conseguiu vários pódios, o melhor resultado de um piloto após ultrapassar a marca das 300 corridas. Conseguirá Hamilton quebrar mais este recorde?