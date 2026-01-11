F1: Conseguirá Franco Colapinto ter sucesso na Alpine?

Depois de uma temporada difícil em 2025, a Alpine aposta numa abordagem de estabilidade e paciência para 2026, garantindo apoio total a Franco Colapinto no seu primeiro campeonato completo na Fórmula 1. A direção da equipa acredita que o jovem argentino tem potencial para se afirmar ao mais alto nível, caso disponha do tempo e dos meios necessários.

A época de 2025 ficou marcada por resultados abaixo do esperado, num contexto em que o monolugar da Alpine perdeu competitividade face à concorrência. Colapinto, de 22 anos, viveu um percurso exigente, depois de se estrear na Fórmula 1 com a Williams em 2024 e de assumir um papel mais relevante na Alpine na temporada seguinte.

Internamente, a avaliação do seu desempenho é mais positiva do que os números indicam. A equipa sublinha que, em várias corridas, o argentino conseguiu igualar — e por vezes superar — o ritmo de Pierre Gasly, demonstrando velocidade e margem de progressão.

#43 Franco Colapinto (ARG) ) BWT Alpine F1 Team (FRA) Alpine A525/Renault during the 2025 Formula One Singapore Grand Prix, 18th round of the 2025 Formula 1 World Championship, taking place from October 03 to 05, 2025 on the Marina Bay Street circuit in Singapore (SGP)

Para 2026, o objetivo passa por garantir maior consistência e dois carros a pontuar regularmente no campeonato de construtores, algo que não aconteceu em 2025. A Alpine reconhece que a falta de competitividade do carro foi o principal entrave aos resultados e que a prioridade passa agora por fornecer uma máquina à altura do talento dos seus pilotos.

A estrutura técnica acredita que, com um monolugar mais competitivo e um ambiente de estabilidade, Colapinto poderá transformar os sinais de velocidade em resultados concretos, contribuindo para a recuperação da equipa no pelotão.

Steve Nielsen, diretor-geral da Alpine, foi claro na forma como encara o percurso do piloto argentino:

“O Franco é um jovem piloto. Já vimos outros jovens passarem por fases boas e difíceis — ele está nessa jornada. Houve corridas no início do ano em que ele esteve ao nível do Pierre e, em algumas ocasiões, talvez até mais rápido do que o Pierre em corrida. Vamos dar-lhe todo o apoio de que precisa para ser o mais rápido possível, quer isso signifique ser mais rápido do que o Pierre ou estar próximo dele.”

Quanto à necessidade de maior consistência, sublinhou:

“O importante para nós é ter dois pilotos a marcar pontos. Precisamos de estabilidade no segundo carro e de dar tempo ao talento para amadurecer e entregar resultados. A realidade brutal é que o nosso carro não foi rápido o suficiente para marcar pontos. Acho que os dois pilotos que temos agora são melhores do que o carro. Quando o carro é bom, ambos os pilotos são mais do que capazes de extrair o máximo dele. Precisamos de fazer um carro muito melhor — e depois veremos até onde os pilotos conseguem ir”.

Aposta séria fará a diferença

Já tínhamos falado durante a época 2025 da importância do contexto pra um piloto estreante. E, no caso de Colapinto, o contexto nunca foi o mais favorável. Já na Williams tinha deixado a imagem de um piloto rápido, mas ainda imaturo e incapaz de gerir o ímpeto e evitar acidentes. Este ano já conseguiu melhorar um pouco essa faceta, mas perdeu com isso alguma velocidade. Será Colapinto capaz de ter sucesso e mostrar o seu potencial? Se a Alpine fizer uma aposta séria como parece estar disposta, então, sim, poderemos ver isso. Nem todos os piloto conseguem amadurecer cedo e a estabilidade que a Alpine pretende dar ao argentino pode, de facto, fazer a diferença.

Fotos: MPSA e Alpine