F1: Conheça o novo W12 da Merecedes

A Mercedes mostrou o seu novo monolugar para a época 2021, o W12, com um esquema de cores ligeiramente revisto, mantendo o tema da luta contra o racismo.

A Mercedes começa 2021 em busca de algo que nunca foi conquistado, um oitavo título consecutivo de construtores, procurando dar a Lewis Hamilton também o oitavo título, um feito inédito, se alcançado.

A Mercedes tem sido a referência desde o começo da era híbrida em 2014, dominando de forma incontestável a F1, sendo de vez em quando incomodada pela Ferrari, mas nunca de forma a colocar a ambição do título em causa. 2020 foi um excelente ano para a Mercedes, que conseguiu melhorar um dos pontos fracos do carro que era a agilidade do monolugar em curvas lentas, dado o seu comprimento. O W11 tornou-se numa das melhores criações da Mercedes, de tal forma que desde a corrida de Spa, que a equipa deixou de trazer atualizações para o carro focando-se no trabalho para 2021, que com as alterações aos regulamentos trouxeram um corte de 10% no apoio aerodinâmico que tem de ser recuperado. Os Flechas de Prata tiveram muito tempo para pensar neste carro.

As mudanças no carro deste ano são assim mais voltadas para a aerodinâmica, além de uma atualização do motor Mercedes.

O esquema de cores foi apenas refinado, deixando de ter as estrelas que estava na cobertura do motor, onde se pode ver agora a inscrição AMG repetida em tons de cinza. A cor do carro mantém-se com a luta contra o racismo a ser um tema ainda muito presente na agenda da equipa e em especial de Lewis Hamilton.

Hamilton tem a missão de voltar a fazer história, depois de ser protagonista da novela da renovação de contrato, que foi apenas prolongado por mais um ano, tema que fará correr muita tinta. Mas Hamilton tem uma oportunidade de ouro de se tornar no mais bem sucedido de sempre, inscrevendo novamente o seu nome a ouro nos livros da F1. Do outro lado terá Valtteri Bottas, o eterno nº2 que este ano volta com a missão de apagar esse rótulo e finalmente bater o pé a Hamilton. Este é provavelmente o fim de uma era. A história da renovação de contratos e a postura da Mercedes denota que 2022 poderá trazer caras novas e uma pequena revolução na equipa a pensar no futuro a médio prazo. Por isso, este talvez seja o último capítulo desta história, com os mesmos protagonistas que têm vencido sem parar desde 2017.







Em atualização