F1: Congelamento dos motores aprovado, corridas sprint mais perto de acontecer

O congelamento dos motores foi aprovado pelas equipas na reunião desta quinta feira.

O congelamento era desejado pela Red Bull para se manter em competição com os motores Honda. Depois da saída anunciada do construtor japonês a única solução para a equipa austríaca era comprar os direitos intelectuais da unidade motriz e mantê-la até a chegada dos novos regulamentos para os motores. Houve inicialmente vozes discordantes mas esta era a única forma de a Red Bull e Alpha Tauri se manterem em competição e hoje ficou aprovado.

Também a possibilidade das corridas sprint poderá avançar este ano. Embora os planos não tenham luz verde formal para serem colocados nas regras, as equipas mostraram-se abertas à ideia e solicitaram mais tempo para analisar os detalhes As equipas de F1 também discutiram com a FIA e F1 a ideia de um limite salarial que entrasse em vigor durante os próximos anos, mas não foi tomada qualquer decisão final sobre deveria avançar.