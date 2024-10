F1: Conflito Christian Horner vs Jos Verstappen pode prejudicar Max Verstappen?

Guenther Steiner é homem de muitas palavras, que não tem medo de uma boa polémica. Jos Verstappen é também assim. Steiner vê semelhanças entre ele próprio e Jos Verstappen nos seus estilos de comunicação sem rodeios, mas está perplexo com a tensão existente entre Jos e o chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner e que tal pode prejudicar Max Verstappen.

A relação entre Jos Verstappen e Christian Horner tem sido tensa, especialmente depois da polémica que envolveu o chefe de equipa da Red Bull, com mensagens impróprias para uma funcionária da equipa, além de ter sido acusado de comportamentos abusivos para com outros membros da estrutura. O pai de Max Verstappen tem criticado a perda de pessoal-chave da Red Bull, que acredita estar a prejudicar o desempenho de Max Verstappen, enquanto Horner minimiza o impacto, insistindo que a equipa ainda tem muito talento.

Steiner, numa entrevista ao GPblog, expressou confusão sobre o facto de Horner não ter resolvido o conflito com Jos, uma vez que pode ser prejudicial para o sucesso de Max. Embora Steiner reconheça a natureza franca de Jos, ele questiona se esta tensão é do interesse de Max. No entanto, Steiner abstém-se de tomar partido, uma vez que não está totalmente ciente da dinâmica interna da equipa.

“Estou um pouco perdido com isso, porque normalmente Christian está vendo essas coisas muito bem”, disse Steiner numa entrevista exclusiva ao GPblog. “Acho que ele deveria chegar a um acordo com o Jos, que eles falem a mesma língua para ajudar Max a vencer o campeonato, e no momento eles não estão a ajudar. E sabemos que o Jos está frustrado, todos sabemos que o Jos não consegue manter a boca fechada. E, mais uma vez, não o estou a criticar por isso, mas será que é o melhor para o filho dele? Não sei. Mas quando não se conhece a dinâmica interna da equipa, é difícil dizer quem está errado e quem está certo”.

“Não estou a julgar as pessoas, o que elas dizem na imprensa, porque parece que o Jos gosta de dar a sua opinião às pessoas. E acho que ele pode fazer [isso] e saberá as consequências, porque também é um tipo inteligente”, concluiu Steiner.