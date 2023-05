F1: Confirmada introdução de nova especificação de pneus slicks da Pirelli | AutoSport

Está confirmada a introdução de uma nova especificação dos pneus para piso seco, tal como demos conta anteriormente, com efeito a partir do Grande Prémio da Grã-Bretanha. Apesar disso, as equipas vão poder experimentar antes os novos materiais da Pirelli durante o treino da jornada espanhola do calendário da Fórmula 1.

Os carros de 2023 mostraram-se mais rápidos e induzem mais ‘downforce’, a nível que o fornecedor exclusivo de pneus da Fórmula 1 só esperavam para 2024. Como tal, a introdução de novos materiais foi antecipada. Dois jogos extra de pneus vão ser distribuídos pelas equipas para os treinos livres 1 e 2 em Barcelona para serem usados e testados pelas estruturas, cerca de um mês antes da mudança ser introduzida.

“Vimos como os carros de 2023 têm muito mais desempenho em comparação com o ano passado ao longo das corridas de abertura desta temporada, e isso deve-se ao extraordinário ritmo de desenvolvimento demonstrado pelas 10 equipas”, disse Mario Isola da Pirelli em declarações ao F1.com. “O trabalho de simulação da Pirelli sempre teve como objetivo não apenas fornecer um produto que atinja as metas de desempenho especificadas pelas partes interessadas, mas também antecipar quaisquer potenciais problemas e reagir rapidamente. A nova especificação contém materiais que já desenvolvemos para 2024, o que tornará os pneus mais resistentes sem afetar nenhum dos outros parâmetros técnicos ou o seu comportamento em pista”, concluiu.