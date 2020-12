F1 confirma acordo com Interlagos por mais cinco anos

Apesar de muito se ter falado no Rio de Janeiro, a Fórmula 1 vai continuar em Interlagos, já que foi agora confirmado um acordo por mais cinco anos. A única mudança: Passa a ser Grande Prémio de São Paulo a partir da próxima temporada.

A F1 acordou com os novos promotores a ida para o Rio de Janeiro em 2021, mas o governo não aprovou a construção da pista, devido a questões ambientais. Agora, a corrida será conhecida como o Grande Prémio de São Paulo e permanecerá em Interlagos até pelo menos 2025: “Temos o prazer de anunciar que a cidade de São Paulo continuará a acolher o Grande Prémio do Brasil até 2025 e esperamos trabalhar com o nosso novo promotor nos próximos anos. O Brasil é um mercado muito importante para a Fórmula 1, com adeptos dedicados e uma longa história no desporto. A corrida no Brasil sempre foi um destaque para os nossos fãs, os pilotos e os nossos parceiros, e estamos ansiosos por proporcionar aos fãs da Fórmula 1 uma corrida emocionante em Interlagos nos próximos cinco anos”, disse o CEO da F1, Chase Carey.

Recorde-se que Interlagos recebe o Grande Prémio do Brasil desde 1990, e foi palco das últimas decisões de títulos da corrida em 2006, 2007, 2008 e 2012. Corrida bem mais entusiasmante que Abu Dhabi, como ‘Grand Finale’, acrescentamos nós…