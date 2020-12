F1: Condição de Frank Williams é estável

Frank Williams, fundador da Williams F1, está internado no hospital, em estado estável, revelou a família numa curta declaração. Não foram fornecidos pormenores médicos. A declaração refere que Sir Frank Williams , que tem 78 anos, foi admitido no hospital e o seu o seu estado é um assunto privado. Recorde-se que Sir Frank Williams e a sua filha Claire Williams já não têm qualquer envolvimento com a equipa britânica depois de esta ter sido vendida à Dorilton Capital, empresa sediada nos EUA, em agosto passado. Sob a sua liderança, Williams ganhou nove campeonatos de construtores e sete títulos de pilotos, o mais recente, através do canadiano Jacques Villeneuve, em 1997. A equipa tem tido dificuldades nos últimos, não tem conseguido fugir ao último lugar, e não vence uma corrida desde 2012. Este ano, não conseguiram marcar qualquer ponto, terminando em último lugar. Espera-se que o investimento da nova ‘dona’, permita à mítica equipa recuperar a médio prazo, mas resta esperar para ver. E resta também aguardar que Sir Frank Williams se restabeleça o mais rapidamente possível.