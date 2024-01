F1: Concorda com o GP de Espanha no circuito citadino de Madrid? – Sondagem | AutoSport

Confirmaram-se hoje os rumores que davam conta da organização do Grande Prémio de Espanha num circuito citadino construído para o efeito em Madrid a partir de 2026, ainda sem se saber o que acontecerá ao Circuito Barcelona-Catalunha no calendário da Fórmula 1.

Enquanto os promotores prometem um evento inovador e com muitos espectadores a assistir, sustentável do ponto de vista económico e ambiental, a Fórmula 1 congratulou os madrilenos pela sua proposta que vai de encontro aos desejos da sua organização e cumpre as metas que os donos da competição pretendem ver nas provas do mundial, não fechando a porta a uma possível manutenção de Barcelona após 2026, ano em que termina o atual acordo comercial entre as partes.

O novo traçado vai estar localizados muito perto do Aeroporto de Madrid Adolfo Suárez-Barajas e a pouco mais de 30 minutos do centro da capital por transportes públicos, por isso a organização prevê receber mais de 110 mil pessoas por dia no evento, havendo planos para aumentar a capacidade do circuito para 140.000 por dia na primeira metade do acordo firmado com a Fórmula 1.

Ainda sujeito à homologação da FIA, o traçado em redor do centro de exposições IFEMA terá 5,474 metros, 20 curvas e espera-se um tempo por volta em qualificação de 1 minuto e 32 segundos., segundo os dados revelados pela F1.

Os resultados da sondagem realizada aos leitores do AutoSport em dezembro passado, sobre a questão dos citadinos foi clara. 86,7% dos leitores que votaram acreditam que os circuitos permanentes são melhores para o espetáculo, enquanto apenas 13,3% prefere os citadinos.

Mas agora, o que pretendemos é saber a sua opinião em relação à mudança do palco do Grande Prémio de Espanha, passando do circuito permanente, com condições de alto nível, de Barcelona para um traçado citadino, que terá secções permanentes e outras temporárias.

Concorda com o GP de Espanha no circuito citadino de Madrid, mesmo sabendo-se pouco em relação ao traçado, ou seria melhor manter Barcelona?

