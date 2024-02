F1: Conclusões dos testes do Barém – Resultado sondagem | AutoSport

Terminados os testes coletivos de pré-temporada da Fórmula 1 no Barém, quisemos saber o que os nossos leitores concluíram. Quem se destacou? Quem irá surpreender? Quem desiludiu?

Em relação à equipa que parte como favorita para 2024, a larga maioria dos leitores consideram que a Red Bull (90,6%) inicia esta temporada com fortes probabilidades de voltar a liderar o pelotão.

A equipa que mostrou mais evolução nos três dias de testes de pré-temporada, segundo os leitores do AutoSport foi a Ferrari, com 45,9% dos votos.

Entre as equipas do meio do pelotão, surgem três equipas com mais votos do que as restantes, sendo a primeira a McLaren (29,2%), seguindo-se a Aston Martin e a Visa Cash App RB, ambas com 21,3%.

Os nossos leitores consideraram ainda a Alpine como a equipa que mais desiludiu nos três dias de testes, recebendo 36,8% dos votos. Seguem-se Mercedes e Haas com 18,1% e 15,7%, respetivamente.

FOTO: MPSA/Phillippe Nanchino