F1: Concluído teste em Barcelona, Pirelli segue com desenvolvimento em Jerez | AutoSport

O primeiro teste de desenvolvimento da Pirelli deste ano terminou no Circuito de Barcelona-Catalunha, após dois dias com a ajuda da Ferrari, que colocou Charles Leclerc e Carlos Sainz aos comandos de um dos SF-23. O programa do fornecedor de pneus da Fórmula vai continuar em Espanha, na próxima semana, desta feita com a Mercedes e Aston Martin a colocarem monolugares seus em pista.

O programa de testes do segundo dia em Barcelona voltou a comparar diferentes combinações de compostos e construção com o objetivo de reduzir o sobreaquecimento a pensar na temporada de 2025. A especificação para este ano, que começa com o Grande Prémio do Barém, dentro de pouco mais de um mês, já está definida e não sofreu alterações em relação ao ano passado.

Mais uma vez, foi Sainz quem completou mais voltas, com um total de 90, enquanto Leclerc fez 72. O piloto monegasco registou o melhor tempo do dia, com 1:15.068s, enquanto o espanhol conseguiu um 1:15.802s como o seu melhor registo.

Após os 1400 quilómetros percorridos na pista catalã ao longo de dois dias, o programa de desenvolvimento da Pirelli permanece em Espanha na próxima semana, com a Aston Martin e a Mercedes a fornecerem carros e pilotos para o teste em Jerez, de 6 a 7 de fevereiro.