F1: Concerto dos Rolling Stones significa duas corridas em Austin? | AutoSport

Já tinha sido confirmada a disponibilidade do Circuito das Américas em receber duas corridas de F1 em 2021. Essa garantia tinha sido dada por Bobby Epstein, presidente do CoTa e a ideia foi apoiada por Zak Brown. Hoje, um dos jornalistas mais experientes da F1 e que segue a disciplina desde a década de 80, Joe Saward, escreve no seu blog que o circuito texano anunciou para a data que estava originalmente agendado o GP da Austrália (20 de Novembro), um concerto dos Rolling Stones, podendo significar uma segunda corrida no traçado.

Saward escreve ainda, que tem havido conversações para que a data do GP dos EUA seja alterada para que duas corridas no CoTA possam ocorrer em dois fins de semana consecutivos, significando que as provas do México e do Brasil também teriam de ser alteradas. Dois países que fazem parte da “lista vermelha” do governo britânico e que os passageiros vindos desses territórios, estão sob rígidas restrições por causa da pandemia do coronavírus. Muitos dos intervenientes da F1, são britânicos ou vivem no Reino Unido, tendo por isso, as restrições um peso grande nas decisões sobre o resto do calendário.

Tobias Grüner, jornalista do Auto Motor und Sport, também coloca a hipótese da pista de Losail no Qatar, acolher em regime de substituição a prova do GP do Japão. O jornalista avança que uma decisão sobre a corrida de Suzuka será tomada até ao dia 10 de Agosto.

Também os circuitos de Silverstone e Bahrein se disponibilizaram para receber mais uma ronda da F1, caso seja necessário para manter as tão desejadas 23 provas de 2021.