F1: Conceito da Red Bull praticamente esgotado

Sobre se a Red Bull estava a começar a atingir o limite máximo no que diz respeito ao seu caminho de desenvolvimento, Wache admitiu: “O nosso limite máximo [com um conceito específico] talvez, mas isso não significa que seja o limite deste regulamento. Neste negócio, também se tiram ideias dos outros. Durante os últimos dois anos, as pessoas aproveitaram as nossas ideias, mas, fundamentalmente, é preciso que os outros encontrem outras coisas para dar um passo em frente. Acho que isso está a começar a acontecer agora e isso dá-nos um teto diferente.”

A Red Bull tem sido dominante na última era técnica, com Max Verstappen a vencer a maioria das corridas. No entanto, rivais como a McLaren, a Mercedes e a Ferrari começaram a diminuir a diferença desde o Grande Prémio de Miami, onde Lando Norris conquistou a sua primeira vitória na F1.

