F1: Compromisso com 23 corridas | AutoSport

Stefano Dominicali afirmou hoje que a F1 quer cumprir com o seu compromisso de realizar 23 GP em 2021. Algumas mudanças já foram feitas, como no caso australiano, mas o cancelamento do GP de Singapura neste último fim de semana levantou a questão se quando a F1 sair da Europa, conseguirá realizar todos os eventos calendarizados.

Já demos contas que completar 23 corridas este ano será uma tarefa dificíl, porque são vário GP que estão ainda na incógnita, devido à entrada de estrangeiros nos países organizadores ou até mesmo na reentrada no Reino Unido.

“Quero cumprir 23 [corridas] porque foi o prometido”, disse Domenicali à BBC. “É uma questão de compromisso, de alcançar o que foi discutido. Dito isto, quero ter a certeza de que fazemos 23 corridas desde que a situação que estamos a viver com Covid não crie constrangimentos impossíveis, nos quais não possamos correr. A situação é complicada, mas podem estar certos de que não desistirei até ao último momento”.

O CEO da F1 adiantou ainda que a situação na Austrália ficará resolvida brevemente. “Seria fácil dizer que estamos prontos para anunciar hoje o substituto de Singapura, mas e se o Japão não estiver lá? E o Japão só saberemos depois das Olimpíadas. Com a Austrália, teremos mais algumas notícias no final deste mês. Portanto, estamos a preparar diferentes combinações, acreditando que não é fácil, mas que é um belo desafio que temos”.