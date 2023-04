F1: Compostos de pneus iguais ao ano passado para Baku e Miami, mas diferentes em Imola | AutoSport

Para os próximos 2 Grandes Prémios de Fórmula 1 – Azerbaijão, Miami – a Pirelli selecionou os mesmos três compostos utilizados nestas corridas no ano passado. Para o GP da Emilia-Romagna em Imola, no final de maio, os compostos serão mais macios do que em 2022, havendo ainda um novo formato de qualificação a ser experimentado.

No circuito citadino de Baku, as equipas terão à sua disposição o C3 como composto duro, o C4 como médio e o C5 como pneus macios. São os compostos que a Pirelli considera adaptaram-se melhor às curvas apertadas de parte do traçado, bem como às longas retas onde os carros atingem uma velocidade máxima de 340 km/h. A estratégia mais comum para o Grande Prémio do Azerbaijão é fazer apenas uma paragem. Em 2022 a corrida realizou-se em junho, com a degradação térmica a tornar-se um fator devido à elevada temperatura do asfalto.

Para Miami, a Pirelli escolheu três compostos no meio da sua gama, com o C2 como composto mais duro, C3 será o médio e C4 o mais macio. O foco está na versatilidade para mais um traçado citadino. A corrida pode ser completada parando apenas uma vez, como vários pilotos demonstraram no ano passado com uma boa gestão de pneus. O tempo na Flórida é uma variável constante, podendo alterar as estratégias das equipas.

No Grande Prémio da Emilia-Romagna os compostos serão mais macios devido à baixa exigência do circuito e ao desgaste comprovado nos pneus no ano passado. O C3 é o composto duro, o C4 o médio e o C5 o composto macio. Um novo formato de qualificação também será experimentado em Imola, com apenas um composto utilizado em cada sessão. Na Q1 apenas os pneus duros estarão disponíveis, na Q2 os médios, enquanto que os macios serão apenas na Q3 para os restantes 10 carros em pista. Esta seleção, que também será utilizada noutro fim de semana durante o ano após o Imola que ainda não foi revelado, reduz a alocação total de pneus para cada carro de 13 conjuntos para 11. Os novos pneus de chuva Pirelli que não precisam de mantas de aquecimento também farão a sua estreia na corrida italiana.

Imagens: Pirelli