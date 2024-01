F1: Comportamento do carro no simulador deixa Mercedes entusiasmada | AutoSport

Esta é uma época de esperança e muita ambição para todas as equipas. É tempo em que se sucedem os discursos positivos sobre os novos carros. No caso da Mercedes os sinais parecem animadores e Toto Wolff referiu que o “feeling” do carro no simulador é muito melhor do quenos últimos dois anos.

Anthony Davidson tem trabalhado no simulador da Mercedes com o “novo carro” dos Flechas de Prata e as primeiras impressões são boas, segundo Toto Wolff:

“Ele [Davidson] esteve a pilotar em Melbourne [no simulador] e disse: ‘O carro parece um carro pela primeira vez em dois anos'”, disse Wolff ao The Telegraph. “Obviamente, eu adoraria que isso se correlacionasse com a pista, mas vimos nos últimos dois anos que nem sempre foi esse o caso. Penso que os regulamentos, tal como foram definidos há alguns anos, foram interpretados de uma forma muito conservadora. E vimos outras equipas a fazê-lo de forma diferente. Por isso, é preciso estar atento a este espaço. Acho que vai ser muito diferente”, avisa.