F1: Componente de fornecedor da Alpine pode estar na causa do problemas no carro de Ocon | AutoSport

Esteban Ocon teve de abandonar a corrida do Grande Prémio da Grã-Bretanha apenas 10 voltas depois do semáforo se apagar, tendo sido alertado pela equipa para um problema com o carro. O monolugar francês sofreu uma fuga hidráulica que Otmar Szafnauer aponta como causa uma peça de um fornecedor externo, afirmando o chefe de equipa da Alpine que este se encontra a analisar o problema.

Em 2022 um problema de um componente de um fornecedor da equipa – neste caso a Bosch – teria sido resultado em fugas de água que deram muito que fazer à Alpine e obrigaram a algumas desistências. Em Silverstone, Szafnauer aponta novamente na direção de uma questão com um componente fornecido, desta vez sem revelar qual o parceiro, mas admitindo que não se trata do mesmo do ano passado. “É uma peça que compramos. É uma peça que normalmente é bastante robusta e raramente falha. A fuga deu-se numa área onde penso que ajustamos a pressão”, explicou o responsável da Alpine.

Szafnauer assegurou que existe um programa dentro da equipa para certificar os componentes que chegam de um fornecedor, mas no caso de “grandes empresas que são ainda melhores nesse tipo de coisas, nós não temos”, acrescentando ainda que o vai acontecer agora é encontrarem “a causa principal, escrevem um relatório, mostram-nos o que aconteceu e dizem-nos como é que isso não vai voltar a acontecer”.