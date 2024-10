F1: como vão os campeonatos (construtores): 1998 (McLaren) e 2008 (Ferrari), qual acaba com o hiato?

Se as contas do Mundial de Pilotos estão bem mais ‘alinhavadas’, já nos Construtores, a Red Bull caiu para o terceiro lugar atrás da Ferrari, que está agora 29 pontos atrás da McLaren.

Só nesta corrida a Scuderia ganhou 19 pontos à McLaren e a este ritmo, em duas corridas, está na frente. Bem na frente. Só que, isso foi resultado destas duas últimas corridas, porque antes as coisas penderam sempre um pouco mais para a McLaren.

Portanto, muitos pontos de interesse com a McLaren e a Ferrari a tentarem acabar com o hiato do triunfo nos construtores que dura desde 1998 (McLaren) e 2008 (Ferrari).

Provavelmente a festa vai ser grande para uma delas…

Mais atrás, a única equipa que não pontuou até aqui foi a Kick Sauber, a Haas voltou a colocar os seus dois carros no top 10 e afastou-se da RB, já tem 10 pontos mais, e a Alpine está três pontos atrás da Williams. Os 10 pontos que a Williams fez no Azerbaijão são decisivos. Só a Haas fez melhor que isso, na Áustria, entre as equipas do meio da tabela para baixo. A Aston Martin é quinta, mas está em terra de ninguém desde muito cedo.