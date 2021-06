F1: Como vai o campeonato após GP do Azerbaijão (6/22) | AutoSport

Com o seu triunfo em Baku, Sergio Pérez é o novo terceiro classificado de um Mundial que não mudou nada nos dois lugares da frente. Curiosamente, o mexicano é o primeiro piloto a vencer por duas equipas diferentes na era híbrida da F1, portanto, desde 2014. Neste momento em seis corridas há três vencedores diferentes, oito pilotos diferentes que foram ao pódio.

Nos construtores, a Red Bull dilatou fortemente a diferença para a Mercedes, que não pontuou. Só a Haas e a Williams ainda não pontuaram. A Alfa Romeo estreou-se no Mónaco e repetiu no Azerbaijão.

NOTA: GP de Singapura foi cancelado, para já não há substituto