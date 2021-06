F1: Como vai o campeonato após GP de França (7/22) | AutoSport

Sétima corrida do ano, três vitórias seguidas da Red Bull, algo que não se via desde 2013, Max Verstappen a aumentar para 12 pontos o avanço face a Lewis Hamilton. Sergio Pérez reforçou a sua posição no terceiro lugar, agora oito pontos na frente de Valtteri Bottas.

A Ferrari ficou em branco, pelo que a McLaren regressou aos terceiro lugar dos Construtores.