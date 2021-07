F1: Como vai o campeonato após GP da Grã-Bretanha (10/23) | AutoSport

Depois da polémica de Silverstone, onde Max Verstappen somou apenas três pontos pelo triunfo na corrida de qualificação, face aos 27 de Lewis Hamilton no Grande Prémio, eis que a margem entre os dois pilotos na frente do campeonato caiu para oito pontos, ainda favoráveis ao piloto da Red Bull.

Na luta pelo terceiro lugar, Valtteri Bottas recuperou quatro pontos a Lando Norris em Inglaterra, mas ainda está a cinco do piloto da McLaren.

Sergio Pérez não pontuou em Silverstone e atrasou-se, caindo para o quinto lugar. Charles Leclerc obteve a sua melhor pontuação do ano em Silverstone.

Nos construtores, a Mercedes recuperou 40 pontos à Red Bull, estão agora separados por apenas quatro, e a Ferrari recuperou quatro pontos à McLaren, mas há ainda 15 pontos a favor dos ingleses.