F1: Como vai o campeonato após GP da Estíria (8/22) | AutoSport

Rd Bull, 5, Mercedes, 3! Oitava corrida, quarta vitória do ano de Max Verstappen, com o holandês aumentar para 28 pontos o avanço face a Lewis Hamilton. Sergio Pérez isolou-se ainda mais no terceiro lugar.

A Ferrari recuperou quatro pontos à McLaren, pelo que continua a boa luta entre as duas equipas nos Construtores.